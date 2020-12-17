ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة امتناع 21 عضوًا عن التصويت لاختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن الآلية التي سيتم بها الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة بأنها من “مفخخات” البعثة الأممية؛ لأنها جعلت نسبة التصويت المطلوبة للاتفاق 75% وهي قاعدة تعجيزية.

بن شرادة قال خلال تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ماتقوم به البعثة عبارة عن ازدواجية، خاصة في اختيار أعضاء لجنة الحوار.

وأردف: “واضح من معايير اختيار الـ75 الذين وضغتهم البعثة أنه لن يكون هناك توافق بوجودهم، نتمنى من أعضاء الحوار أن يكونوا على قدر من المسؤولية”.

كما استطرد قائلًا: “سيستمر الخلاف. حتى تشكيل لجنة من 5 أفراد لن يحل المشكلة، وستجد شخصًا متمترسًا خلف آخر، المشكلة في الأشخاص واختيارات البعثة للمتحاورين ولن يكون هناك حل في ظل اختياراتهم لهذه المجموعة التي تمثل 75%؜، الأغلبية ليسوا أشخاص للتوافق بل متمترسين خلف شخصيات بعينها”، بحسب قوله.

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