حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي حتى 16 ديسمبر 2022

حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي حتى 16 ديسمبر 2022

سويسرا – أعلنت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” امس قرارها بشأن الطعن الذي قدمته الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” في قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”.

وقررت “كاس” حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022.

كما قررت المحكمة إلزام “روسادا” بدفع مليون و270 ألف دولار لـ”وادا” بديلا عن النفقات التي تكلفتها الوكالة الدولية على القضية منذ يناير عام 2019.

وجاء قرار “كاس” بعد أن استمعت في مقرها بمدينة لوزان السويسرية وعلى مدى أربعة أيام خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من نوفمبر الماضي لطعون “روسادا”.

وكانت “روسادا” قد قدمت طعنا لدى “كاس” بقرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي صادقت عليه في الـ9 من ديسمبر عام 2019، بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في لوزان، بعد توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: rsport.ria.ru

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