ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن التحدي الأهم أمام المبعوث الجديد إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف هو استعادة ثقة الليبيين في الأمم المتحدة.

حويلي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس قال: “صرنا نتعامل بقاعدة المبعوث السابق أفضل من الجديد. فمع مجيء المبعوث السادس غسان سلامة أملنا خيرًا في استعادة الثقة بالمنظمة الدولية وبعثتها في ليبيا، لكن هذا لم يحدث للأسف”.

وألمح العضو المشارك بملتقى الحوار السياسي أن الحوار سوف يستمر في الوقت الراهن، مبرزًا أنه قد يتم التوافق عبر ما سيتم تشكيله من لجان قانونية على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حُدد لها نهاية العام القادم، مع بقاء الأجسام السياسية الراهنة.

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