ليبيا – أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان لها وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” إنه جرى خلال الاتصال تبادل الآراء بين بوغدانوف وسيالة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، مع التركيز على موضوع الحل الشامل للأزمة الليبية، بما في ذلك تفعيل قدرات التعاون الروسي الليبي متبادل المنفعة.

وجاء في البيان أن الجانب الروسي أشار إلى أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي الليبي، إضافةً إلى تأكيد التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.