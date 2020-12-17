موسكو – تحدث عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، عن خسائر موسكو المادية من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع، بما في ذلك روسيا.

وقال سوبيانين، امس إن خسائر ميزانية مدينة موسكو خلال العام الحالي ستتجاوز 600 مليار روبل (8.2 مليار دولار)، منها 300 مليار روبل نفقات غير مخطط لها خلال جائحة كورونا، و300 مليار روبل إيرادات تمت خسارتها بسبب الجائحة.

وأشار إلى أن اقتصاد العاصمة موسكو صمد أمام ضربة كورونا، حيث تم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه سكان العاصمة الروسية.

وأضاف، أنه على الرغم من جائحة كورونا فقد استقبلت موسكو في 2020 نحو 7 ملايين زائر. وقال: “بالرغم من تراجع التدفق السياحي فقد زار موسكو خلال العام الجاري حوالي 7 ملايين زائر”.

(الدولار = 73 روبلا)

المصدر: نوفوستي

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