إنجلترا – صب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جام غضبه على الحكم الرابع في مواجهة فريقه ضد وست بروميتش، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفيما كان “السيتيزن” يحاول خطف هدف الفوز في الوقت القاتل، بعد التعادل بهدف لمثله، أعلن الحكم الرابع للقاء،عن 4 دقائق كوقت بديل للضائع.

ما أثار احتجاج غوارديولا من أجل إنقاذ فريقه من السقوط على ملعبه “الإتحاد”، في لقطة رصدتها الكاميرات.

وقال غوارديولا عقب المباراة عما جرى بينه وبين الحكم من حديث: “قلت له 4 دقائق فقط؟، كانت هناك 6 تغييرات وغابرييل خيسوس سقط أرضا وظل هناك مستلقيا لمدة 3 دقائق، كنت أتوقع المزيد”.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل على أرضه مع وست بروميتش البيون، صاحب المركز قبل الأخير 1-1 ليهدر نقطتين ثمينتين في سعيه للضغط على المتصدرين.

والتعادل هو الثاني تواليا لسيتي بعد عودته بنقطة أيضا من ملعب “أولدترافورد” الأسبوع الماضي ضد جاره مانشستر يونايتد 0-0.

ورفع سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

المصدر: RT

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