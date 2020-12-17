ليبيا – اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بنغازي أمس الأربعاء بمقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، برئاسة الفريق عبد الرزاق الناظوري، وعضوية وزير الصحة الليبية سعد عقوب، بحضور الصالحين مجيد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا، وحسين العوامي عضو اللجنة الطبية الاستشارية، وعماد بوشكم عضو اللجنة الطبية الاستشارية، ومقرر اللجنة مقدم إبراهيم الرمالي.

اللجنة ناقشت خلال الاجتماع -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للجيش- موضوع اللقاح الخاص بكوفيد 19، والتأكيد على فتح اعتماد للمركز الوطني للأمراض لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد مليوني جرعة، والإجراءات في هذا الصدد قائمة على قدم وساق.

وتناول المجتمعون موضوع الأكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات سواء من السوق الداخلي أو الخارجي، كما تم مناقشة موضوع تطوير مصانع الأكسجين وتركيب مصانع أخرى لسد الاحتياجات، وموضوع الخلل الموجود في شبكة الأكسجين بالمركز الطبي بنغازي، والتأكيد على أتمام عملية الاصلاح في أسرع وقت.

وكلفت اللجنة الطبية الاستشارية العليا بتقييم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في المؤسسات التعليمة، وإفادة اللجنة العليا عن مدى جاهزية هذه المؤسسات قبل البدء في الدراسة.

واتفق المجتمعون على مخاطبة مجلس رئاسة الوزراء على ضرورة توفير كل الاحتياجات التي من شأنها الأخذ بكل التدابير الاحترازية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية فيما يخص فتح المؤسسات التعليمية، وفي حالة عدم توفر كافة الاحتياجات التي تضمن سير العملية التعليمية وفقًا للتدابير الاحترازية، فإن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا سوف تضطر لإصدار تعليمات بخصوص إقفال المدارس.

وقررت اللجنة العليا السماح بإعادة النشاط الرياضي في الصالات والملاعب الرياضية، بشرط عدم حضور الجمهور والالتزام بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها.

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