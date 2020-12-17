ليبيا- قام وفد يمثل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بزيارة للعاصمة طرابلس خلال شهر ديسمبر الجاري لعقد لقاءات مثمرة فيها على أعلى المستويات.

وأشار تقرير إخباري نشره موقع “دول جوار جنوب الاتحاد الأوروبي” تابعته وترجمته صحيفة المرصد إلى لقاء جمع الوفد برئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود عبد الناصر الصغير لمراجعة العمل المشترك وفق الورقة البيضاء لأمن الحدود وإصلاح إدارتها ونموذج التخطيط الطارئ لإدارة الحدود في ليبيا بالإضافة إلى منهج حوكمة الهجرة فيما أثنى الشركاء على مستوى التعاون.

وأضاف التقرير أن هذا اللقاء تبعه سلسلة لقاءات أخرى لمناقشة المساعدة التقنية التي يقدمها المركز لدعم قضايا من قبل تطوير إستراتيجية وسياسة وطنية للهجرة وحوكمتها في ليبيا وسياسات هجرة اليد العاملة فضلا عن اتفاقية التعاون المبرمة بين البلاد والمركز وعمليات الإصلاح المؤسساتي والتشريعي لإدارة الهجرة.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار مشروع الإدارة الإستراتيجية والمؤسساتية للهجرة في ليبيا الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه عبر المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بالتعاون الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود من أجل دعم الجهود المبذولة لتحسين إدارة تدفقات الهجرة وظروف المهاجرين في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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