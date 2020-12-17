المنامة – أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، امس بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وقال الملك البحريني ” حبانا الله في المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع”

وأعرب آل خليفة عن شكره وتقديره “لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع”.

المصدر: “وكالة الأنباء البحرينية”

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