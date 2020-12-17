إيطاليا – فرض ميلان التعادل الإيجابي على مضيفه جنوى بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، هز مهاجم أصحاب الأرض ماتيا ديسترو شباك “الروسونيري” في الدقيقة الـ47، وعادل ميلان سريعا بعدها بـ5 دقائق عن طريق دافيد كالابريا.

وفي الدقيقة الـ60 أعاد ديسترو فريقه للتقدم بالنتيجة، قبل أن يسجل الفرنسي بيير كالولو هدف التعادل لميلان في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وهذا التعادل، هو الثاني على التوالي لميلان بعد تعادله في الجولة الماضية أمام بارما بنتيجة 2-2 أيضا، ليرفع “الروسونيري” رصيده إلى 28 نقطة ويحافظ على الصدارة وبسجل خالي من الهزيمة.

في المقابل، رفع جنوى رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT

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