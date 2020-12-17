العراق – افادت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية، إن ما حدث ليلة الأربعاء 16 ديسمبر بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، لم يكن هجوما من قبل قواتنا على أي نقاط تابعة لقوات “البيشمركة”.

وذكرت القيادة في بيان أنه “خلال السنوات الماضية كانت هناك دائما عمليات تنسيق مشتركة على طرفي الحدود بين روجافا وإقليم كردستان، في إطار عمليات مكافحة داعش، وذلك حفاظا على أمن واستقرار الحدود. هذا التنسيق سهل الكثير من العقبات التي تحدث عادة في المناطق الحدودية”.

وشددت على أن “ما أثير من تصريحات إعلامية حول ما حدث بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، كان مبالغة كبيرة أعطت للحدث حجما أكبر من حقيقته. فما حدث لم يعد سوى مسألة تنسيق بيننا وبين المعنيين في إقليم كردستان”، مضيفة: “وليس هناك أي سبب وجيه يدعو إلى هكذا تصرف”.

وأكدت “أننا نحترم سيادة إقليم كردستان على أرضه وندعو إلى تركِ سياسة التهجم والابتزاز والاتهامات، كما ندعو لحل المسائل العالقة عبر الحوار والتنسيق المتبادل”.

المصدر: RT

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