جنيف – أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 73.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614 حالة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت في المراتب العشر الأولى للبلدان التي سجلت أكبر عدد من الإصابات كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.

في المقابل، سجل العراق والمغرب والسعودية والأردن والإمارات أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في العالم العربي.

المصدر: “رويترز”

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