ليبيا – رحب الدبلوماسي الليبي السابق رمضان البحباح الزيمبابوي ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية للدعم بليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي حاول حل الأزمة الليبية منذ البداية ولاقى ترحيبا من القيادة الليبية آنذاك.

البحباح وفي تصريحات لموقع”العين الإخبارية” أمس الخميس أضاف: “وبعد ذلك أستُبعد بشكل مباشر وصريح منذ بداية الأزمة الليبية وشن حلف شمال الأطلسي حرباً على البلاد، وأفشل بشكل متعمد للجنته لإيصال الأزمة الليبية لما هي عليه الآن”.

وأعرب الدبوماسي السابق عن مخاوفه من أن يكون دور الدبلوماسي البلغاري والأفريقي في ليبيا إطالة لمدة الصراع وتدويرًا للأزمة بسبب تعارض المصالح الاقتصادية والعسكرية والأمنية لدول كبرى مشتركة في الملف الليبي لاسيما الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

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