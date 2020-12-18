الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ انتعش الدولار، بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز أمريكي الذهب للارتفاع على مدى 3 أيام، مما يضع المعدن على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1884.41 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، وفي الأسبوع، ارتفع الذهب 2.4 بالمئة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1889.40 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ: “التحفيز المالي الأمريكي موضوع في الحسبان على نحو ما، لذا المتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع”.

وسرع النواب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس جهودهم لإقرار جولة جديدة من المساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا أمس الخميس، فيما قال مشرعون من الحزبين إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لم يعد خيارا.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، فوق ما يزيد قليلا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ويقول محللون إن الذهب سيلقى الدعم من تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات لحين حدوث “تقدم كبير آخر” في استعادة التوظيف الكامل وبلوغ هدفه للتضخم عند اثنين بالمئة.

المصدر: رويترز

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