الرياضات الإلكترونية و”البريك دانس” تدخل ألعاب آسيا في 2022

الرياضات الإلكترونية و”البريك دانس” تدخل ألعاب آسيا في 2022

الكويت – أكد المجلس الأولمبي الآسيوي الجمعة إن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية في 2022 ستشهد أول ظهور للرياضات الإلكترونية ورياضات البريك دانس.

وظهرت الرياضات الإلكترونية كمسابقة رسمية في دورة ألعاب آسيا داخل القاعات في مكاو في 2007.

كما كانت موجودة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في إندونيسيا في 2018 لكن ميدالياتها لم تحتسب ضمن الترتيب العام.

وقال حيدر فارمان مدير الألعاب الآسيوية: “أتمنى أن تضيف الرياضات الإلكترونية قيمة إلى الألعاب الآسيوية وأنا على ثقة بأنها ستحقق ذلك مستقبلا.. خلال الدورة في نسخة 2022 وما بعد ذلك أيضا”.

وستظهر رياضات البريك دانس في الدورة الآسيوية لأول مرة أيضا وقبل عامين من ظهورها الأول في الدورات الأولمبية الصيفية في باريس في 2024.

وستقام دورة الألعاب الآسيوية في نسختها 19 في المدينة الصينية ما بين 10 و25 سبتمبر 2022.

المصدر: “رويترز”

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