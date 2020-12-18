الصين – أكد نائب البرنامج الصيني للقمر، وو يان هوا، أن بلاده قد تشارك وكالة “ناسا” الأمريكية عينات من التربة القمرية التي جلبها مسبار “Chang’e-5″، بشرط أن تغيير الإدارة الأمريكية سياستها.

وقال هوا: “لسوء الحظ، نظرا لحقيقة أن الكونغرس الأمريكي أقر في عام 2011 قانونا يقيد تعاون ناسا الأمريكية واتصالها بصناعة الطيران الصينية، أعتقد أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على سياسة الحكومة الأمريكية”.

وأضاف: “الصين تواصل الاستعداد لأول مهمة (تيانوين 1) إلى المريخ، حيث تخطط لإرسال عينات من تربة الكوكب الأحمر إلى الأرض”.

واستبعدت وكالة “ناسا” الأمريكية عام 2011، الحكومة الصينية والمنظمات المرتبطة بالصين من مشاريعها.

وأصبحت الصين في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري ثالث دولة في العالم بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة تحضر عينة من تربة القمر إلى الأرض، وأول دولة تنفذ مثل هذا المشروع منذ عام 1976.

وكجزء من المهمة، تمكنت المهمة الصينية من جمع حوالي كيلوغرامين من الصخور الجيولوجية من القمر.

المصدر: “إنترفاكس”

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