سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن التشكيلة المثالية لعام 2020، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة زيوريخ السويسرية امس الخميس.

وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل التالي:

– في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر.

– في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الهولندي فيرجيل فان دايك، الإسباني سيرخيو راموس والكندي ألفونسو ديفيز.

– في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميش، البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني تياغو ألكانتارا.

– في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز جائزة أفضل لاعب لعام 2020 بالإضافة لتواجده في التشكيلة المثالية.

المصدر: RT

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