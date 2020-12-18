المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% دون تغيير

المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% دون تغيير

روسيا – قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 4.25%، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين.

وبذلك يكون البنك المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة عند نفس المستوى للمرة الثالثة على التوالي. وعزا المركزي قراره إلى وجود مخاوف متعلقة بالتضخم.

وألمح المركزي في بيان صدر عنه عقب اجتماع مجلس إدارته إلى احتمال إجراء تخفيض في سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل، وقال إنه يقوم بتقييم تطور الوضع وإمكانية إجراء تخفيض إضافي في سعر الفائدة الرئيسي.

وأشار إلى أن تأثير أزمة فيروس كورونا في روسيا والعالم على النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن أقل بكثير مما كان عليه في الربع الثاني من 2020.

وفي سوق العملات، جرى تداول العملة الروسية، بحلول الساعة 13:42 بتوقيت موسكو، عند مستوى 73.66 روبل للدولار، حيث صعد سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 82 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) مقارنة بسعر إغلاق أمس.

أما اليورو فقد ارتفع بواقع 90 كوبيكا إلى 90.26 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + تاس

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