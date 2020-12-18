ليبيا – تقدم رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بالتهنئة لقطر بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين بعد المائة لليوم الوطني القطري ، متمنيًا لها دوام الأمن والسلام والتقدم والرخاء حسب تعبيره.

المشري أرسل بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري رسائل تهنئة إلى أمير قطر تميم آل ثاني ومن وصفه بـ”سمو الأمير الوالد” حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، مؤكداً على عمق علاقة الأخوة التي تربطه بقطر، مشيداً في ذات الوقت بما وصفها بـ”بمواقف قطر المشرفة دائماً تجاه ليبيا”، وتمنياته برفع ما وصفه بـ”الحصار عن الشعب القطري” (مقاطعة الرباعي العربي لقطر) في أقرب وقت.

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