روسيا – أدرجت روسيا في المرتبة الثانية ضمن تصنيف الدول الناشئة، التي لديها أفضل الآفاق في عام 2021، وجاء ذلك بحسب دراسة شملت 17 دولة ناشئة أعدها محللو وكالة “بلومبرغ”.

ووفقا للتصنيف، الذي استند إلى 11 مؤشرا للأداء الاقتصادي والمالي، سيكون الاقتصاد الروسي من الاقتصادات الرائدة في العام القادم، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية والملف المالي القوي، بالإضافة إلى الروبل المقدر بأقل من قيمته الحقيقية.

ويتوقع محللو “بلومبرغ” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2021 بنسبة 3%، مشيرين إلى أن روسيا لديها أدنى عبء ديون حكومية بين الدول المدرجة.

واللافت في التصنيف أن تايلاند تصدرت القائمة بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المدهش الذي تحققه الصين، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بسبب الديون الهائلة مقارنة بالاحتياطيات، فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية قبل الأخيرة بسبب تزايد العجز المالي والمخاوف المتعلقة بالديون أيضا.

المصدر: وكالات

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