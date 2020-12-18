روسيا – أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقطاع الزراعي في روسيا، وقال إن محصول الحبوب في البلاد من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 134 مليون طنا وهو ما يفوق توقعات وزارة الزراعة الروسية.

وأضاف أن: “قطاع الحبوب في روسيا سجل خلال السنوات الست الماضية مستويات قياسية من حيث حجم الحصاد، وهذا العام سيبلغ حجم الحصاد 131 مليون طن، وربما حتى 134 مليون طن”.

ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة الروسية فإن محصول الحبوب في روسيا سيبلغ في 2020 نحو 131 مليون طن، بما في ذلك 82 مليون طن من الحبوب، ويدعم ذلك مساعي روسيا في الحفاظ على مركزها كأكبر مصدر للقمح في العالم.

وللمقارنة فقد بلغ محصول الحبوب في 2019 قرابة 121.2 مليون طن، منها 74.453 مليون طن من القمح.

وفيما يتعلق بالوضع المحيط بأسعار المواد الغذائية في روسيا، والتي شهدت ارتفاعا مؤخرا، قال الرئيس الروسي إن “الحكومة تمتلك الأدوات لخفض الأسعار المتضخمة للسلع، وكان من الضروري الرد في الوقت المناسب، لكن ذلك سيتم قريبا”.

وأضاف الرئيس بوتين، أن الحكومة الروسية ستراقب بعناية أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وعن معدلات الفقر في روسيا، اعتبر أن خفض الفقر في البلاد إلى 6.5% بحلول العام 2030 من المستوى الحالي 13.5% هدف طموح، لكنه واقعي ويمكن تحقيقه.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأجور الحقيقية في روسيا بحلول نهاية عام 2020 قد تنمو بنسبة 1.5%.

وجاء تصريح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي.

المصدر: RT

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