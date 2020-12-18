تعليق روسي على قرار محكمة رياضية منع بوتين من حضور الألعاب الأولمبية

تعليق روسي على قرار محكمة رياضية منع بوتين من حضور الألعاب الأولمبية

روسيا – صرح فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية، بأن روسيا ستطعن ​​في قرار محكمة التحكيم الرياضية بمنع الرئيس فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية.

ومنعت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، بوتين من حضور الألعاب الأولمبية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، وأولمبياد المعاقين، وكذلك بطولة العالم لمدة عامين، وفقا لبيان المحكمة.

وينطبق حظر المحكمة على “ممثلي الحكومة الروسية”، كما ورد في فقرة خاصة من القرار، ويشمل “نواب الوزراء والوزراء ونواب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الروسي”.

وقال دجاباروف: “هذا القرار فوضى مطلقة وهو غير لائق تماما. بالطبع ستعارض روسيا هذا القرار ولن نتركه دون رد”.

وبحسب عضو مجلس الاتحاد الروسي، فإن قرار المحكمة الرياضية غير مقبول قانونا، لأنه إذا كان هناك مذنبون، فتجب معاقبتهم كأشخاص، وليس كدول بأكملها أو رؤساء لأكبر القوى الأولمبية في العالم”.

وشدد دجاباروف :”أي نوع من الهيكلية هذه، محكمة التحكيم الرياضية؟ أعلى سلطة في العالم؟ الإله؟ هذا مجرد تحكيم رياضي، مجرد مسؤولين”.

ولن يتمكن الرياضيون الروس من رفع علم بلادهم في المسابقات الدولية الكبرى حتى 16 ديسمبر 2022.

كما قررت المحكمة إلزام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” بدفع مليون و270 ألف دولار للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، بديلا عن النفقات التي تكلفتها الوكالة الدولية على القضية منذ يناير عام 2019.

المصدر: وكالة “ريا نوفستي”

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