إنجلترا – وقع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع كاي روني، نجل نجم الفريق السابق واين روني، في أول خطوة مهمة له نحو مستقبل لاعب كرة قدم محترف.

ونشر روني، عبر حسابه على “تويتر”، صورة له رفقة زوجته أثناء توقيع ابنه البالغ 11 عاما على عقد الانضمام إلى نادي “الشياطين الحمر” لفئة الناشئين.

وعلق روني على الصورة قائلا: “يوم الفخر، كاي وقع لمانشستر يونايتد، واصل العمل الجاد يا بني”.

ولعب روني الأب مع النادي الإنجليزي 13 عاما، وخاض أكثر من 500 مباراة لينال لقب أسطورة يونايتد.

وكان الهداف الأفضل في تاريخ النادي برصيد 253 هدفا، وانضم إلى نادي مدينة مانشستر قادما من إيفرتون عام 2004 بـ37 مليون يورو.

وفي عام 2018 انتقل روني، هداف المنتخب الإنجليزي عبر العصور، إلى دي.سي يونايتد الأمريكي، قبل الرحيل إلى ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا، وأخيرا وقع عقدا جديدا كمدرب ولاعب في يناير الماضي.

المصدر: RT

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