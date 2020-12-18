اليمن – نفى مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عبدالله المخلافي، ما يتم تداوله عن نيته الترشح لمنصب وزير الخارجية، مؤكدا أن لا صحة للأخبار التي يتم التداول بها.

وقال المخلافي في تغريدة عبر “تويتر”: أعبر عن أسفي للزج باسمي باستمرار في الأخبار المتداولة للترشيحات للحكومية وخاصة لمنصب وزير الخارجية”.

وشدد على أنه “لا صحة للأخبار المتداولة سابقا أو حاليا بهذا الشأن.. أنا منذ البداية عبرت عن رفضي وعدم رغبتي في تولي وزارة الخارجية وأن أسمي منذ أن عبرت عن موقفي هذا لم يطرح”.

واعتبر أن “ما يتداول من أخبار بشأن ترشيحي لتولي وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية القادمة وما ينشر، هو في إطار التسريبات المغرضة بشأن الحكومة وتوزيع الحقائب فيها أو التكهنات أو التمنيات أو حملات التشويه من البعض”، داعيا إلى “تحري الدقة والموضوعية والمصداقية والمسؤولية فيما ينشر.

المصدر: RT

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