البحرين – أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده “اعتادت على مر العقود من قطر، المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح”.

وأضاف آل خليفة عبر تغريدة في موقع “تويتر”، أن “أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة، وأسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم”.

وتابع: “ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم وأرزاقهم، وهي مسألة نأخذها بأقصى الجدية، وعلى قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل”.

المصدر: RT

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