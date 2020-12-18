ليبيا- كشف تقرير ميداني أعدته وكالة رويترز للأنباء جانبًا من معاناة المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية بعد فشلهم في محاولة الوصول إلى أوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن أحد المهاجرين من النيجر ويدعى عبد الله الذي امتنع عن ذكر اسمه الكامل خوفًا من المطاردة والمضايقات من قبل الجماعات المسلحة نقل عنه خيبة أمله الكبيرة بعد أن ظن أن صعوده في قارب مطاطي مكتظ بزملائه سيمكنه أخيرًا من الوصول إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن عبد الله البالغ من العمر 27 عامًا واجه مخاطر شديدة تمثلت بعبوره الصحراء في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا وصولًا لركوبه القارب في فبراير الماضي ليؤكد إعادته ومن معه في قافلة قوارب تهريب البشر إلى الساحل الليبي عبر السفن البحرية بعد قضاء ساعتين فقط في عرض البحر.

ونقل التقرير عن عبد الله قوله:” لقد بكيت مرارًا وتكرارًا كان الفشل مروعا بعد كل هذا العمل الشاق:” ليتم لاحقًا اعتقاله في مركز احتجاز مزدحم بشمال غرب ليبيا بعد محاولته الفاشلة للفرار مؤكدًا تمكنه في النهاية من الهرب بعد قيام أحد أصدقاءه بتقديم رشوة إلى أحد حراس المركز.

وأضاف التقرير أن عبد الله تم إيقافه من قبل مسلحين وهو في طريقه إلى نقطة الهروب وسرقوا الأموال التي كسبها في الأشهر السابقة لدفع تكاليف مروره ليتخلى مؤقتًا عن حلمه بالعبور إلى أوروبا عبر البحر ويكتفي بالعمل بصفة عامل نظافة في العاصمة طرابلس.

وأفاد عبد الله لمعدي التقرير بمعلومات عن رحلته الصعبة إلى ليبيا التي مثل الوصول إليها انتصارًا بحد ذاته إذ تم دفع المال لمهرب ووجد عبد الله نفسه مع عشرات المهاجرين الآخرين في شاحنة صغيرة تسير لأيام عبر الصحراء إلى الحدود في ظل نقص كبير في مياه الشرب قاد لوفاة 2 من الهاربين.

وأضاف التقرير أن عبد الله وجد نفسه في بلد يعاني من ويلات الحرب وانتشار الجماعات المسلحة وهو ما يجعله يفقد الأمل أحيانا ويفكر بالعودة إلى النيجر لأنه يعمل بجد لتأتي هذه الجماعات وتقتحم منزله لسرقة ما جناه من نقود وهو ما يمثل تدميرا لمخططاته.

وفي سياق ذي صلة تطرق التقرير إلى قصة مهاجر آخر من الصومال يدعى عبد الرزاق ياسين المقيم حاليا في بنغازي ويبدو مصمما على الوصول إلى أوروبا بعد أن سأم انعدام الأمن في مسقط رأسه بمقديشو لا سيما بعد مقتل والده مؤكدا حصوله على مساعدة من المهربين للعبور إلى إثيوبيا ثم السودان.

وأضاف التقرير أن رحلة ياسين انتهت بوصوله لمنطقة الكفرة الصحراوية حيث تم اعتقاله مع مئات آخرين في المطار ليهرب في نهاية المطاف مؤكدا أن العديد من أصدقاءه وصلوا بالفعل إلى أوروبا وهو مصمم على الانضمام إليهم مهما كانت المخاطر التي يمثلها البحر إذ لا يوجد أي مستقبل له غير ذلك على حد تعبيره.

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