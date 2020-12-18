هاميلتون في طريقه لتمديد عقده مع مرسيدس ووولف يوقع لثلاثة أعوام

هاميلتون في طريقه لتمديد عقده مع مرسيدس ووولف يوقع لثلاثة أعوام

إنجلترا – سيجدد فريق مرسيدس ارتباطه مع سائقه البريطاني لويس هاميلتون المتوج هذا الموسم بلقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وأعلن أبطال العالم بالفورمولا1، الجمعة، عن تجديد عقد المدير النمساوي للفريق توتو وولف لثلاثة أعوام، ويعد التمديد لوولف خطوة نحو الإعلان عن تجديد الارتباط بهاميلتون أيضا.

ونشر فريق مرسيدس في وقت متأخر من امس تغريدة على “تويتر” تحدث فيها عن “إعلان” سيصدر “قريبا”، مشيرا إلى رغبة هاميلتون بتمديد عقده من خلال صورة للأخير مع تصريح جاء فيه: “أخطط للبقاء هنا العام المقبل. أريد البقاء هنا العام المقبل”.

وتابع: “أعتقد أننا كفريق، ما زال أمامنا الكثير للقيام به معا وتحقيقه معا، إن كان في الرياضة (فورمولا واحد) أو خارجها بشكل أكثر”.

وينتهي عقد البريطاني المتوج باللقب العالمي السابع في مسيرته والذي عادل الرقم القياسي المسجل باسم الألماني مايكل شوماخر بعد فوزه بسباق جائزة تركيا البحرين منتصف الشهر الماضي قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، هذا العام.

ودافع هاملتون عن ألوان فريق مرسيدس منذ 2013 وتوج معه بطلا ست مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة.

المصدر: “أ ف ب”

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