إنجلترا – أحرز سيباستيان آلير هدفا مذهلا من ركلة خلفية ليساعد وست هام يونايتد في التعادل 1-1 أمام كريستال بالاس امس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

منح البلجيكي كريستيان بنتيكي التقدم لبالاس من ضربة رأس قوية في الدقيقة 34 في استاد لندن.

لكن ركلة آلير المبهرة بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني حسمت التعادل فيما تعرض بنتيكي للطرد بعد عشر دقائق أخرى لجذب توماش سوتشيك بذراعه ليصعب مهمة الفريق المضيف لتحقيق الفوز.

واقترب ديكلان رايس من التسجيل لوست هام لكن بالاس أفلت بنقطة صعبة.

المصدر: “رويترز”

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