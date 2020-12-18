واشنطن – افاد تقرير مشترك للبحرية وخفر السواحل وفيلق مشاة البحرية الأمريكية، إن روسيا والصين، تعتبران بمثابة “التهديدين” الرئيسيين للهيمنة البحرية، في عصر “السلام والازدهار العالميين”.

وأضاف التقرير، الذي يحمل عنوان “الأفضلية في البحر”، أن الولايات المتحدة تخطط للتصدي وكبح “الأعمال العدوانية” لموسكو وبكين، بهدف السيطرة على الطرق البحرية الدولية الرئيسية.

وقال التقرير: “نحن نشهد بأعيننا تزايد تطورهم وعدوانيتهم ​”.

وزعم التقرير، بأن روسيا والصين أخفقتا في “أن تصبحا من القادة المسؤولين الذين يساهمون في ترسيخ الأمن العالمي”، وباتتا تمثلان “خصمين حازمين”.

وخلال ذلك، يقول التقرير، إن الصين تشكل تهديدا استراتيجيا، للولايات المتحدة على المدى الطويل.

المصدر: نوفوستي

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