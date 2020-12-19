الدوحة – توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الجنوب المونديالي في الدوحة على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2-1.

وافتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق مهدي عبدي في الدقيقة الـ45.

وقلب الفريق الكوري الجنوبي النتيجة لمصلحته بتسجيله لهدفين عن طريق البرازيلي جونيور نيغراو في الدقيقتين 45+4 و55 من ركلة جزاء.

وهذا التتويج هو الثاني للفريق الكوري الجنوبي بلقب المسابقة القارية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2012، في حين حل بيرسيبوليس وصيفا للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارته نهائي المسابقة عام 2018.

المصدر: RT

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