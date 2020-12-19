روسيا – أكد رئيس هيئة الفضاء الروسية “روس كوسموس” دميتري روغوزين، إنه تقرر تنفيذ أول إطلاق تجريبي للمركبة الفضائية الروسية “أوريول” بواسطة صاروخ “أنغارا” في 15 ديسمبر 2023.

وأضاف روغوزين، الذي يزور على رأس وفد من “روس كوسموس” مؤسسة “بوليوت” التي ستباشر عام 2023 في الإنتاج المتسلسل لصواريخ أنغارا”، أن هذا الإطلاق سيكون غير مأهولا.

في البداية، كان من المقرر إطلاق “أوريول” بواسطة صاروخ “روس –إم” من قاعدة فوستوشني الفضائية، ولكن في عام 2011 تم إغلاق المشروع، وتقرر أن يقوم صاروخ “أنغارا” بتنفيذ هذه المهمة.

تجري عملية تصميم المركبة الفضائية الروسية الجديدة “أوريول” منذ عام 2009، وستكون مخصصة لتنفيذ الرحلات إلى القمر.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق التجريبي الأول في نهاية عام 2023 على الصاروخ الحامل Angara-A5 من قاعدة فوستوشني الفضائية. في عام 2024، تم التخطيط لرحلة غير مأهولة، وفي عام 2025 – رحلة مركبة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي

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