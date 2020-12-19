ليبيا – اعتبر الناشط المدني خالد سعيد اعتيقة أن استحداث المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز لجنة لوضع قاعدة دستورية وقانونية، محاولة لإلغاء دور مجلس النواب.

اعتيقة قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن أي تشريعات جديدة تحدد مصير الشعب الليبي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، إذا أرادت المبعوثة الأممية إيجاد حل للمأزق الذي تمر به البلاد في هذا الوقت العصيب.

وطالب بضرورة المساواة في التمثيل بين الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، وطرابلس، وفزان) في كل الحوارات والمناقشات، محذرًا من محاولات بث الفرقة وزرع المزيد من الشقاق بين أبناء الشعب الذي يرفض مشاركة تنظيم الإخوان في أي حوار أو تسوية سياسية للأزمة الليبية.

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