السودان – أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن القوات المسلحة تواصل تقدمها داخل منطقة الفشقة “لإعادة الأراضي المغتصبة”، مؤكدة إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وأوضحت الوكالة أن “قيادة الفرقة الثانية مشاة استقبلت اليوم قافلة الدعم والمؤازرة التي قدمتها قبيلتا البني عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل البنى عامر ووكيله محمد حسن حاج آغا ووكيل ناظر الحباب محمد علي محمد سعيد، وشملت القافلة العديد من المواد الغذائية وصكا ماليا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.”

ونقلت عن دقلل تأكيده “وقوف أهل الشرق وقبائل البني عامر والحباب مع الجيش السوداني لصد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض”.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان زارو ولاية القضارف الواقعة عند الحدود مع إثيوبيا أمس الجمعة بعد هجوم أودى مؤخرا بأرواح عدد من العسكريين السودانيين في المنطقة.

وكان الجيش السوداني أقر بمقتل عدد من عسكرييه جراء كمين نصبته “القوات والمليشيات الإثيوبية” في الولاية.

المصدر: “سونا”

Share and Enjoy ! 0 Shares