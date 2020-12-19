مصر – نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة.

ووصف المتحدث الطريق الذي يبلغ طوله 155 كيلومترا، بأنه أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 مسربا مروريا بواقع 8 مسارب في كل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و 15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وقد تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية.

وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: “طريق الإسماعلية الزراعي، انشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الاسكندرية الصحراوي، محور الضبعة”.

ويهدف إلى تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلاً عن انه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

المصدر: RT

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