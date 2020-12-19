الصين – نشرت الصين قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كإجراءات يحتمل أن تكون واسعة النطاق في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

ويغطي نظام المراجعة الذي أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الاستثمارات الأجنبية في القطاعات العسكرية والاستحواذ على حصص مسيطرة في قطاعات مثل الطاقة والموارد الطبيعية والزراعة وتكنولوجيا الإنترنت والخدمات المالية.

وقالت اللجنة: “فقط من خلال تشديد الحماية ضد المخاطر الأمنية، يمكن للصين أن تضع أسسا متينة لجولة جديدة من الانفتاح أوسع وأعمق”.

وأضافت: “هذا يتماشى مع الممارسات الدولية وسيساعد في تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية لمزيد من الانفتاح والحاجة إلى ضمان الأمن القومي”.

وشددت على أن “نشر قواعد الاستثمار ليس تراجعا عن سياسات الانفتاح”، مؤكدة أن “الانفتاح بدون حماية ليس مستداما”.

ونوهت إلى أن “الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا واليابان أنشأت أو حسنت آليات المراجعة الخاصة بها للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة”.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوتر مع الصين في أسابيعه الأخيرة في منصبه، حيث أضافت واشنطن عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية أمس الجمعة.

وسيؤسس النظام الجديد هيئة مخصصة للمراجعات الأمنية، برئاسة اللجنة الوطنية ووزارة التجارة، وستتبع القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم نشره العام الماضي بهدف توسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.

المصدر: “رويترز”

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