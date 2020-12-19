ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحاول اللعب في الوقت الضائع، خاصة بعد موافقة مجلس الأمن على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.

المرعاش توقع وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” فشل اللجنتين في أداء المهمة التي خرجتا إلى النور للقيام بها، مشيرًا إلى أنه لم يحدد لهما الإطار الزمني ولا جدول أعمالهما.

ورغم توقعه بفشلهما، إلا أنه حذر من دور “خبيث” لتلك اللجنتين، مشيرًا إلى أن المبعوثة الأممية تريد أن تستبدل بهما دور مجلس النواب في مسألة إعداد الأساس القانوني الذي تقوم عليه أي انتخابات.

وأضاف أن المبعوثة الأممية اختارت أعضاء من متطرفي تنظيم الإخوان، بينهم عبد الرزاق العرادي وعمر بوليفة العضوان بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، بالإضافة إلى ماجدة الفلاح واليعقوبي، لافتًا إلى أنهم ليس لهم أي دور عبر تاريخهم في السعي نحو الصلح بين الليبيين.

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