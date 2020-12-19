ألمانيا – اعترف رالف بارتنشلاغر رئيس الجمعية الألمانية لعلماء الفيروسات، بأن اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية مثل اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، أسهل في النقل من لقاحات RNA.

وأشار إلى أن نقل اللقاحات، القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال(RNA)، مثل لقاحات شركتي Pfizer / BioNTech و Moderna، لا يمكن أن يتم إلا في درجات حرارة منخفضة للغاية.

وقال رالف بارتنشلاغر: “في بلدان مثل ألمانيا، لا توجد مشاكل جدية في نقل اللقاحات القائمة RNA، لأن شركتي DHL و Lufthansa تمتلكان ما يكفي من حجر التبريد القادرة على نقل اللقاح عند 70 درجة تحت الصفر”.

ونوه بوجود الكثير من الدول التي لا تملك هذه الإمكانية، وهذا يعني أنها لا تستطيع استخدام لقاحات RNA، على الأقل في شكلها الحالي. وقال: “هذه الدول بالذات يمكنها الاعتماد على اللقاح الغدي الذي لا يحتاج إلى التبريد الشديد.

المصدر: نوفوستي

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