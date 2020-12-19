موسكو – أسقط المقاتل الأوكراني رومان أغولتشانسكي منافسه الروسي عبد الصمد سانغوف بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما امس ضمن بطولة “ACA 116” للفنون القتالية المختلطة “MMA” في موسكو.

وقبل دقيقة واحدة و50 ثانية من نهاية الجولة الأولى قفز أغولتشانسكي في الهواء وخدع منافسه حين موَّه بأنه سينفذ ركلة بيمناه، ليقوم سانغوف بحماية رأسه على هذا الأساس، فيما قام المقاتل الأوكراني بركلة خاطفة قوية بقدمه اليسرى على الجهة اليمنة من رأس المقاتل الروسي أسقطته أرضا على الفور، ليعلن الحكم على إثرها نهاية النزال.

وشبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق هذا النوع من الرياضة حركة أغولتشانسكي بحركات أفلام الكاراتيه الشهيرة.

يذكر أن هذا الانتصار هو التاسع للمقاتل الأوكراني خلال مسيرته الاحترافية مقابل تعرضه لثلاث هزائم.

المصدر: لينتا رو

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