إنجلترا – ذكرت صحيفة “تلغراف” أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن وباقي أنحاء البلاد.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة “أسترازينيكا” وجامعة أوكسفورد، يوم 28 أو 29 ديسمبر، ما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون الجمعة إنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares