إنجلترا – ساهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بفوز فريقه التاريخي بسباعية نظيفة على مضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم دخول صلاح إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، أحرز “الفرعون” هدفين من أهداف فريقه السبعة، في الدقيقتين 81 و84، وصنع آخر لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 68.

وسجل “الفرعون” المصري الهدف الشخصي الثاني والسابع لفريقه بطريقة رائعة، عندما سدد الكرة بقدمه اليسرى مقوسة من خارج منطقة الجزاء، ليسكنها بكل إتقان على يمين حارس أصحاب الأرض.

وبهدفيه اليوم، انفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 13 هدفا وفك شراكته مع كل من دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون والكوري الجنوبي سون هيونغ مين واللذين يتساويان برصيد 11 هدفا.

المصدر: RT

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