العراق – أفاد مراسلRT في العراق، اليوم السبت، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وقال مراسل RT، إن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة طارئة للمصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021، لكنه أجلها إلى يوم غد”.

وأضاف، أن “مواقع التواصل الاجتماعي في العراق شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية حالة من الغضب الشعبي على الحكومة بسبب هذا الانخفاض، خاصة من فئة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار”.

وأشار إلى أن “بعض مكاتب الصيرفة في بغداد باعت الـ100 دولار اليوم السبت مقابل 137 ألفا، بينما امتنعت بعض المكاتب عن البيع والشراء”.

وتأتي هذه الأزمة بعدما سربت وثيقة تفيد بوضع بند في موازنة عام 2021 يشير إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليصل إلى 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كان يستقر بين 122 – 125 ألفا.

المصدر: RT

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