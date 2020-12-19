إنجلترا – أعلن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قائمة تشكيلة فريقه لمباراة كريستال بالاس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”.

وجاءت المفاجأة بتواجد نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء.

وأتت تشكيلة الفريق الإنجليزي على الشكل التالي:

أليسون – ماتيب – روبرتسون – أرنولد – فاينالدوم – هندرسون – فابينيو – كيتا – فيرمينو – مينامينو – ماني.

وإذا كان ليفربول سيدا مطلقا على أرضه منذ أكثر من 3 سنوات حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على “أنفيلد”، فإنه حصد 7 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني بخسارته الوحيدة هذا الموسم وكانت مذلة أمام أستون فيلا 2-7 في أكتوبر الماضي.

وحقق ليفربول الثنائية ضد كريستال بالاس بفوزه 2-1 في لندن و4-0 على ملعبه في يونيو بعد استئناف اللعب إثر توقف سببته جائحة “كوفيد-19”.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليغ بـ28 نقطة، بينما كريستال بالاس في المركز 12 بـ18 نقطة.

المصدر: twitter\LFC

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