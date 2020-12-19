كورونا يضرب “المقاولون العرب” المصري قبل مواجهته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

كورونا يضرب “المقاولون العرب” المصري قبل مواجهته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

مصر – كشف مصدر بنادي “المقاولون العرب” المصري وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعوا لها استعدادا للقاء النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض “المقاولون العرب”، مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب الجبل الأخضر.

وقال مصدر من داخل النادي: “إن هناك 14 حالة داخل صفوف المقاولون العرب وأصيبوا بفيروس كورونا”.

وأكد أن العدوى لحقت بعدد من أفراد الجهاز الفني والإداري هم: عماد النحاس، محمد أبوالعلا، مجدى علي، حسين عبد الغنى، فتحي علي، علاء علي، سلامة السيد وعبد الله مغربي.

وتابع: “كما أصيب من اللاعبين: كريم مصطفى، أحمد الشيمي، محمد سمير، هيثم الجويني، باسم علي”.

وأضاف المصدر: “سيخضع الفريق لمسحة الأحد، لكشف مصير المصابين من خوض مواجهة الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي”.

ويحلم “المقاولون العرب”، بتخطي الفريق التونسي والتأهل لدور الـ 32 مكرر، عقب عودته للمشاركة في بطولات إفريقيا بعد غياب 15 عاما.

وتقابل المقاولون مع النجم الساحلي، مرتين في البطولات القارية، في ربع نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق “النجم الساحلي”، الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”

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