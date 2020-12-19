إنجلترا – أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل حول استمراره مع ليفربول في المستقبل القريب، مؤكدا أن الأمر يعود للنادي الإنجليزي.

وفي مقابلة أجراها “الفرعون” مع صحيفة “آس” الإسبانية قال صلاح إنه يود تحطيم جميع الأرقام القياسية للنادي، والفوز بالمباريات.

ويعد صلاح هدفا على رادار عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

ورد هداف ليفربول على سؤال إن كان يستبعد اللعب بقميص الملكي أو البرسا، أجاب: “أعتقد أن برشلونة وريال مدريد من الأندية الكبرى، من يدري ماذا سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز مع فريقي ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى”.

ووجهت الصحيفة الإسبانية سؤالا إلى المهاجم البالغ 28 عاما، مفاده “إلى أي مدى ترى نفسك تلعب مع ليفربول؟”، ليجيب صلاح ضاحكا: “هذا سؤال صعب، لكن الآن أستطيع أن أقول إن كل شيء في يد النادي، بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر كل الأرقام القياسية للنادي، لكن كل شيء في يد ليفربول”.

وحول سؤال إن كان يرى نفسه يحظى بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي، قال صلاح: “لا أعلم. لا أريد أن أقول ذلك الآن. بالطبع، أحاول دائما تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز. ولدي فرصة جيدة لأكون هدافا للمرة الثالثة. لكن الأهم هو الفوز بلقب عظيم مع الفريق”.

المصدر: AS.com

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