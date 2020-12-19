اليمن – أكد رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبد الملك، أن إعلان الحكومة الجديدة جاء تتويجا لجهود الرئيس هادي والقيادة في السعودية ودول التحالف العربي، والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

وكتب معين عبر “تويتر”: “هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة”.

وأضاف: “الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة”.

وأشار إلى ضرورة العمل على “استعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات”.

وشدد عبد الملك، على أن “ثقة الحكومة عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة (السعودية) ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.. وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل”.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وقت سابق، اليوم الجمعة، عن تشكيل حكومة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب وحسب مقررات “اتفاق الرياض”.

وكلف هادي، عبد الملك برئاسة الحكومة الجديدة.

المصدر: RT

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