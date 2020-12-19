إسبانيا – نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في تحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة ضيفه فالنسيا التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ميسي هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بالنتيجة منذ الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصاءات كرة القدم، وصل ميسي إلى الهدف رقم 643 بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

المصدر: شبكة “أوبتا” العالمية لإحصاءات كرة القدم

Share and Enjoy ! 0 Shares