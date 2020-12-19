الولايات المتحدة – أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم السبت فوز ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل لاعب بالولايات المتحدة هذا العام.

انضم ماكيني البالغ 22 عاما إلى بطل إيطاليا في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 29 مباراة مع الفريقين في 2020.

وقال ماكيني رابع أصغر لاعب يحصل على الجائزة: “أود أن أشكر الجميع على هذا الشرف الهائل. كانت رحلة شهدت أوقاتا صعبة وسط وباء كوفيد-19”.

وأضاف “تمسكت الجماهير بدعمنا في هذه الظروف وأقدر ذلك حقا وأتمنى أن نصنع المزيد من الذكريات سويا في 2021”.

ودخل ماكيني القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أمريكي للعام الثالث على التوالي وجمع 44 % من الأصوات، بينما حصل الفائز مرتين كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي الإنجليزي على 37 %.

المصدر: “رويترز”

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