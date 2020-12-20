السودان – خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان امس للمطالبة بالإسراع في إجراء إصلاحات، في الذكرى الثانية لبدء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وبث التلفزيون الرسمي السوداني لقطات لآلاف المحتجين الذين احتشدوا أمام المقر الرئاسي في الخرطوم الذي يستضيف الآن مجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تحكم البلاد.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الكثير من السودانيين لا يشعرون بالرضا عن وتيرة التغيير التي يرون أنها بطيئة أو لا تذكر في ظل الحكومة الانتقالية التي تواجه صعوبات من أجل إصلاح الاقتصاد المتأزم.

يذكر أن الجيش عزل البشير في أبريل نيسان 2019 بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهور على الأوضاع الاقتصادية السيئة وعلى حكم زعيمهم الذي دام ثلاثة عقود.

المصدر : رويترز

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