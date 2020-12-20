سوريا – أكدت “الإدارة المحلية في شمال شرق سوريا”، أن الوضع في مدينة عين عيسى يشهد “تدهورا كبيرا بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة التابعة له”.

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للإدارة في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك”، أن “ما تشهده مناطق شمال شرق سوريا عقب الاجتياح التركي للحدود والاعتداءات المتكررة من قبل الجيش التركي والفصائل المتطرفة في منطقة عين عيسى ومحيطها تعتبر انتهاكا صارخا لأرض آمنة ومستقرة، واستهدافا للمدنيين دون رادع أخلاقي أو إنساني”.

وأضاف البيان: “الاعتداءات المستمرة ضد المدنيين ولَدت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وتفاقم الوضع الإنساني، ما أدى إلى حالات نزوح كبيرة، وخلق تحديات إنسانية هائلة لمنطقة ما زالت تعاني تبعات الاجتياح التركي الأخير للمنطقة”.

ودعا البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “لوضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل تركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت إدارتها”، مؤكدا أن الأمر “يرقى إلى جرائم حرب”.

وناشد البيان كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها والاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للمدنيين والنازحين من سكان المدينة.

المصدر: RT + “مكتب الشؤون الإنسانية في شمال شرق سوريا”

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