ليبيا- أدانت البعثة الأممية إلى ليبيا التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

بيان صحفي مقتضب صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد وصف المؤسسة بالموحدة المستقلة وغير السياسية الواجب بقاءها على حالها هذا لأنهما تعمل لصالح جميع الليبيين مؤكدا أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ومن الممكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس كانت قد أدانت بأقصى العبارات ما عبرت عنها بمحاولات بائسة من إحدى الجماعات المسلحة للتأثير على عمل شركة البريقة النفطية التابعة لها.

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